Motorculardan E-5'te konvoylu eylem

İstanbul Merter E-5 karayolundaki kazada hayatını kaybeden motosiklet tutkunu arkadaşları Doğan Dervişoğlu'nun ölümüne dikkat çekmek isteyen 200 kişilik motosikletli grup, E-5'te konvoy oluşturarak eylem yaptı.

İstanbul Merter E-5 karayolundaki kazada hayatını kaybeden motosiklet tutkunu arkadaşları Doğan Dervişoğlu'nun ölümüne dikkat çekmek isteyen 200 kişilik motosikletli grup, E-5'te konvoy oluşturarak eylem yaptı.

14 Haziran'da E-5'te meydana gelen feci kazada motosikletten savrularak hayatını kaybeden Doğan Dervişoğlu'na ve motosikletlilerinin yollarda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek isteyen yaklaşık Türkiye Motosiklet Platformu 200 kadar motosiklet tutkunu, eylem gerçekleştirdi. Küçükçiftlik Park'tan Dervişoğlu'nun hayatını kaybettiği noktaya kadar konvoy yapan motorculara Dervişoğlu'nun ağabeyi Sinan Dervioğlu'da katıldı. Kornalar eşliğinde hareket eden motosikletliler , "Çarpıp kaçmak cinayettir" yazılı pankartta açtı.

Kaza yerinde açıklama yapan Mottoman Moto Grup Başkanı Ender Yıldız, "Vatan için hayırlı bir kardeşimizi kaybettik. Devlet yetkililerinin bir an evvel bir şeyler yapmasını istiyoruz. Bariyerler için, şoförler için bir şeyler yapın lütfen kollayın bizi. Biz ölmek istemiyoruz artık" dedi.

Eyleme, kardeşinin motosiklet kullanırken giydiği montu ile katılan Sinan Dervişoğlu ise, şoförleri daha duyarlı olmaya davet ederek, "Vurup kaçmak nedir ya? "şeklinde konuştu.

Eylem, trafik polislerinin uyarısı üzerine olaysız bir şekilde son buldu.

(Murat Solak /İHA)