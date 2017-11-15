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'Motokask' projesiyle dünya birincisi oldular
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'Motokask' projesiyle dünya birincisi oldular

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden 13 yaşındaki Dilek Öykü Ahraz ve Efe Gündeğer'in hazırladığı 'Motokask' projesi, 'Samsung Geleceğin Mucitleri' bilim yarışmasında dünya birincisi oldu.

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden 13 yaşındaki Dilek Öykü Ahraz ve Efe Gündeğer'in hazırladığı "Motokask" projesi, "Samsung Geleceğin Mucitleri" bilim yarışmasında dünya birincisi oldu.
Motosiklet kazalarında can kaybını engellemek için kask takılmadığında uyarı veren ve motosikletin çalışmasını engelleyen düzenek geliştiren BİLSEM öğrencilerinden 13 yaşındaki Dilek Öykü Ahraz ve Efe Gündeğer'in projesi, dünya birincisi oldu. Samsung Electronic'in dünya çapında düzenlediği "Solve For Tomorrow (Gelecek için Çözüm) programında ABD ve Çin gibi ülkelerin de yer aldığı "Samsung Geleceğin Mucitleri" bilim yarışmasında birinci oldu.
Projenin danışman öğretmeni Ertuğrul Özar, "Öğrenciler motokask projesi ile geldiklerinde aslında motorlarda yaşanan bir problem vardı. Bu problemi çözmek için biz kontrol kartlarından ve boyutlu yazıcılardan yararlandık. Asıl problem motorlara kask takılmadan binilmesiydi. Bununla birlikte ölümlü kazalar olabiliyordu. Bunu engellemek için biz bu projeyi geliştirdik. Projemizde motora kasksız binildiğinde motor çalışmıyor uyarı veriyor. 'Lütfen kaskı takınız' şeklinde. Bu proje Samsung'un düzenlemiş olduğu farklı ülkelerdeki projeler arasından en iyi proje oldu. Böylece uluslararası bir derece elde etmiş olduk" dedi.
Babasının Olay yeri İnceleme Polisi olduğunu ve kazaları babasından duyduğunu anlatan Dilek de, 'Benim babam polis memuru. Bana motosiklet kazalarını çok sık yaşandığını söylemişti. Ben de bu durumu öğrenince çok üzüldüm babam çok üzüntülü geliyordu eve. En son çarşıda kasksız motosiklet gördüm ve garip hareketler yapıyordu. Çok şaşırdım. Sonra benim aklıma bu proje geldi. Efe arkadaşımla bu durum paylaştım. Bir Türk'ün böyle yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmesi ve üstüne bir derece alması bizler için iyi gururdur. Güzel bir duygu" diye konuştu.
Efe Gündeğer ise, "Biz projemize güveniyorduk. Çok çalıştık büyük emeğimiz vardı. Amerika, Çin gibi ülkeler arasından birinci olması bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.
(Mücahit Bilgi - Yasin Esen/İHA)
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