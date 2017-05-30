Moskova'yı fırtına vurdu: 11 ölü !

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün etkili olan fırtına nedeniyle 11 kişi öldü.
Rusya'nın başkenti Moskova'da dün etkili olan fırtına nedeniyle 11 kişi öldü. Moskova'da dün etkili olan fırtına, can kaybı ve yaralanmalara yol açtı. Kentin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 50'dren fazla kişi de yaralandı. Çok sayıda araçta da hasar meydana geldi. Fırtınanın ağaçları devirdiği o anlarsa kameralara yansıdı.
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