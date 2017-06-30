Moskova Film Festivali'nde Türkiye'ye ödül geldi

39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde 'Sarı Sıcak' filmiyle en iyi yönetmen ödülü Fikret Reyhan'a verildi.

39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "Sarı Sıcak" filmiyle en iyi yönetmen ödülü Fikret Reyhan'a verildi.

39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "Sarı Sıcak" filminin yönetmeni Fikret Reyhan "en iyi yönetmen" ödülüne layık görüldü. Festival'de en iyi film ödülünü Çin yapımı "Tepeli Aynak" filmi alırken, jüri özel ödülü ise Rus yapımı "The Bottomless Bag" filmine verildi. En iyi yönetmen ödülünü alan Fikret Reyhan, Türkiye'yi temsil etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

39. Uluslararası Moskova Film Festivali, Rossiya Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

