Moskova’da 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşen Büyük Vatan Savaşı'nda Naziler'e karşı edindiği zaferin kutlandığı bugün etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Başkent Moskova'da Nazilere karşı savaşırken ölenler için her yıl gerçekleştirilen ‘Ölümsüz Alay' yürüyüşü başladı.

Yürüyüşe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılıyor. Putin, yürüyüşte babasının fotoğrafını taşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yürüyüşe bu yıl da babasının fotoğrafıyla katıldı. Putin,‘Ölümsüz Alay' yürüyüşüne ilk kez 2015 yılında katılmış ve yine babasının fotoğrafını taşımıştı.

İlk kez 2012'de Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlenen ve daha sonra ülkede ve dünyada yayılan yürüyüş sırasında katılımcılar savaşta ölen atalarının fotoğraflarını taşırken, zafer ve savaş temalı şarkılar söylüyor.

Her yıl yoğun bir katılım sağlanan yürüyüşe geçen yıl Moskova'da 700 bin kişi katılmıştı.