Moskova'da 5 bin kişilik protesto

Moskova'da yaklaşık 5 bin kişi Sovyet dönemine ait binalarının yıkılma kararını protesto etti.

Moskova'da yaklaşık 5 bin kişi Sovyet dönemine ait binalarının yıkılma kararını protesto etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan adını Eski Sovyet Başkanı Nikita Khrushchev'den alan "Khrushchovki" adlı Sovyet binalarının yıkılmasına ilişkin plan ülkede büyük bir tepkiye neden oldu. Polis yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da yaklaşık 5 bin kişilik grup Sovyet dönemine ait evlerin yıkılma kararını protesto etti. Ayrıca, binlerce kişilik protestoya muhalefet partili siyasetçilerin de polis koruması eşliğinde katıldığı öğrenildi.

Khrushchovki apartmanları, 1950 ve 60'larda konut krizi nedeniyle geçici bir çözüm olarak inşa edilmişti.

