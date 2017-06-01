Moskova'da 3 havalimanında alarm verildi

Rusya'da bomba ihbarı sonrası Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo havalimanlarında polis arama başlattı.
Rusya'da bomba ihbarı sonrası Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo havalimanlarında polis arama başlattı. Rusya İçişleri Bakanlığı Ulaşım İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'nın Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo Havalimanları isimsiz bir telefon ihbarının ardından inceleniyor. Polisin bomba ihbarı almasının ardından Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo havalimanlarında denetlemelerin başladığı aktarıldı. Havalimanlarında polisin inceleme yürüttüğü, Şeremetyevo Basın Servisi Müdürü Roman Genis tarafından da doğrulandı. Domodedovo Basın Servisi de aynı açıklamayı yaparak, havalimanının gerektiği gibi çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Havalimanlarında tahliyelerin yapılmadığı aktarıldı. Vnukovo Basın Servisi ise açıklama yapmadı.
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