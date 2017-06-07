Moritanya da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti

Moritanya İslam Cumhuriyeti de Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Moritanya İslam Cumhuriyeti de Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Moritanya İslam Cumhuriyeti, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Moritanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın terör eylemlerini ve fikirlerini desteklediği belirtilerek "Bu, Arap ülkelerinde, Avrupa'da ve dünya çapında insan yaşamında ağır kayıplara neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri,Bahreyn,Maldivler,Libya,Yemen ve Ürdün'de Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler arasında.

