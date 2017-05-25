Morgda korkunç olay: Ceset öyle bir şey çıktı ki ?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir göçmene ait olduğu düşüncesiyle denizden çıkarılarak otopsi için morga kaldırılan cesedin domuz leşi olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir göçmene ait olduğu düşüncesiyle denizden çıkarılarak otopsi için morga kaldırılan cesedin domuz leşi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Karaada Poyraz Koyu mevkiinde günü birlik tur teknesindekiler, denizin 2-3 metre derinliğinde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye uzman dalgıçlarla birlikte gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi çıkarıp tekneye alarak Milta Marina'ya getirdi.

Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin burada yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Borum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan otopsi sırasında ayaklarında toynak olduğu görülen cesedin bir domuza ait leş olduğu ortaya çıktı. Domuz leşi daha sonra gömülerek bertaraf edildi.

(Eren Ayhan /İHA)