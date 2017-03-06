Moody's: Türk bankaları...

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, 'Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumunu koruyor. Fakat Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ekonomik yavaşlama bankacılık sistemine ilişkin yeni endişeler oluşturuyor' denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, "Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumunu koruyor. Fakat Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ekonomik yavaşlama bankacılık sistemine ilişkin yeni endişeler oluşturuyor" denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş durumunu koruduğu bildirildi. Açıklamada, Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş durumunu koruduğunu, bölgedeki ülkelerle olan karşılıklı ilişkilerde yaşanan toparlanmanın ise önümüzdeki dönemde turizm sektörünü olumlu yönde etkileyebileceği belirtildi.

