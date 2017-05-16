Moody's'in Türkiye değerlendirmesine tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Moody's; Türkiye yüzde 2,7 büyür demiş. Ancak 2017 sonunda en az yüzde 3.5-4 büyüme bekliyoruz. Tabi ki yeterli değil. Hedef en az yüzde 5 olmalı' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Moody's; Türkiye yüzde 2,7 büyür demiş. Ancak 2017 sonunda en az yüzde 3.5-4 büyüme bekliyoruz. Tabi ki yeterli değil. Hedef en az yüzde 5 olmalı" dedi.

AK Parti Kurucu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, Moody's'in Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmeye ilişkin açıklamada bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı açıklamaların ortak noktasının, Türkiye ekonomisi ve siyasi yapısının sağlamlığı karşısındaki şaşkınlıkları olduğunu söyleyen Gedikli, bu şaşkınlığın nedeninin Türkiye'nin istisna olarak kendi hikayesini yazması olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisinin, yeni bir büyüme hikayesi yazacağını ve yoluna emin adımlarla devam edeceğini kaydeden Gedikli, "Bu bir temenni değil, planlanan gerçektir. Moody's; Türkiye yüzde 2,7 büyür demiş. Ancak 2017 sonunda en az yüzde 3.5-4 büyüme bekliyoruz. Tabi ki yeterli değil. Hedef en az yüzde 5 olmalı" diye konuştu.

Gedikli, işsizlik sorununu temelli ortadan kaldırmanın yolunun üretim ve ihracat odaklı sağlıklı büyümeden geçtiğini de belirterek, "Bunu da teknoloji temelinde yapacağız. Lider ülke Türkiye, lideri Recep Tayyip Erdoğan ile tüm ekonomik ve siyasal hedeflerine ulaşacaktır" açıklamasını yaptı.

(İlker Turak / İHA)