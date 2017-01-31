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Montunu çıkartıp köpeğin üzerini örttü
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Montunu çıkartıp köpeğin üzerini örttü

Giresun'da belediyede işçi olarak çalışan bir kişi, soğuktan kendini koruyarak apartmanın kenarına saklanan köpeği görünce montunu çıkartarak üstünü örttü.

Giresun'da belediyede işçi olarak çalışan bir kişi, soğuktan kendini koruyarak apartmanın kenarına saklanan köpeği görünce montunu çıkartarak üstünü örttü.
Giresun'un Aksu mahallesinde apartmanına güvenlik kamerasına yerleştirdikten sonra İstanbul'a giden bir kişi, görüntüleri izlerken ilginç bir olayla karşılaştı. Giresun Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Bülent Kalpatçıoğlu, soğuk nedeniyle apartmanın giriş bölümünde kendini koruyan köpeğin yanına giderek yem verdi. Köpeğin soğuktan üşüdüğünü gören Kalpatçıoğlu, dayanamayarak montunu çıkardı. Soğuktan üşüyen köpeğin üzerine montunu örten belediye işçisi, bir süre köpeğin başında durduktan sonra yanından ayrıldı. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da, belediye işçisi Kalpatçıoğlu'na göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür belgesi verdi.
Montu verirken hiç tereddüt etmediğini belirten Bülent Kalpakçıoğlu, "İlimiz son günlerde yoğun kar yağışı altındaydı. Belediye Başkanımız Kerim Aksu'nun talimatları doğrultusunda sokak hayvanları için, yem, barınma ve battaniye desteği çalışmalarında bulunduk. Sokakta gördüğüm bir köpek üşüyordu ve battaniye yetmemişti. Yemini verdikten sonra bana bakınca içimden montumu üzerine örtmek geldi. Altı üstü bir mont hiç tereddüt etmedim. Bunları herkesin yapması lazım. Onların da canı var. Yemeğe, ısınmaya, barınmaya ihtiyaçları var. Bunlar bizim temel insanlık görevimizdir" dedi.
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise, göreve geldiği andan itibaren ilk yaptıkları işlerden bir tanesinin hayvan barınağını iyileştirmek olduğunu kaydederek, "Şehrimizde bizim dışımızdaki canlılarında var olduğunu, doğada yaşayan hayvanlar ne kadar özgürse, insanlarında o kadar özgür olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam gurur duyacağımız bir olaya şahit olduk. Arkadaşlarımız bizim de talimatımız ile yem, barınak ve battaniye dağıtımı ile kış günlerinde üşümemeleri, aç kalmamaları ve barınmalarını sağlıyorlar. Bülent arkadaşımız da o ekibin içinde çalışmalara katkı sağlıyor. Kendisi battaniye yeterli olmayınca üşüyen köpeğe yiyeceğini verdikten sonra kendi montunu çıkarıp üstünü kapatarak insanlık dersi vermiştir. Belediyemizin de anlayışı ve ortak paydası olan bu gibi durumlar için kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Biz hayvanlarımızı, insanlarımızı, şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin bir parçası olan tüm canlılara da bu soğuk günlerde yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyoruz. Bülent arkadaşımız gibi tüm çalışanlarımız ve halkımız bu duyarlılık içindedir. Pencere önlerine yiyecek serpiştirenlerden tutun da sokağa yemeğinin yarısını koyup tüm canlılarla paylaşan insanlarımız var" ifadelerini kullandı.
(Resul Yanbul / İHA)


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