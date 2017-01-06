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Monterey'den yardım meleği geldi
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Monterey'den yardım meleği geldi

Kuşadası'nın kardeş kenti Monterey'de bulunan Cannery Row Rotary Club üyesi Türk asıllı İlge Karancak Splane hazırladığı proje kapsamında İzmir Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği ile işbirliği yaparak Torbalı bölgesinde yer alan düzensiz mülteci kamplarındaki çocuklara ilaç, erzak ve kıyafet desteğinde bulundu.

Kuşadası'nın kardeş kenti Monterey'de bulunan Cannery Row Rotary Club üyesi Türk asıllı İlge Karancak Splane hazırladığı proje kapsamında İzmir Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği ile işbirliği yaparak Torbalı bölgesinde yer alan düzensiz mülteci kamplarındaki çocuklara ilaç, erzak ve kıyafet desteğinde bulundu.

ABD'nin Monterey Cannery Row Kulübü üyesi olan İlge Karancak Splane yaptığı araştırmalar ve Uluslararası WAHA ( Dünya Kadın Sağlığı Birliği) örgütünden aldığı bilgiler doğrultusunda İzmir'deki Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği'ne ulaştı. Dernekle yaptığı görüşmeler sonucu Cannery Row Kulübü olarak bir yardım kampanyası geliştirdi ve yeni yıl için Türkiye'ye geldiğinde yanında getirdiği malzemeleri Torbalı civarındaki düzensiz mülteci kamplarına götürerek elden teslim etti. Ziyareti sırasında kendisine Kuşadası Rotary Kulüp Başkanı Aysun Akçagül, Kuşadası Kardeş Kentler Derneği Başkanı Murat Saraç, Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Dr Muhammet Salih, Köy Öğretmenleriyle haberleşme ve Yardım Derneği Başkanı Nevin Yürümez ve Kuşadası Belediye Meclis üyeleri Cem Arslan, Ferah Sürekçi ve bazı yetkililer eşlik etti.

Gezdiği kamp alanlarında çocuklarla ve Kadınlarla tek tek ilgilenen, yetkililerden sorunlarla bilgi alan İlge Karancak getirmiş olduğu malzemeleri elleriyle ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mülteciler arasında adeta bir yardım meleği olarak ilgi gören Karancak-Splane burada yaşanan drama dikkat çekmek ve sağlık, eğitim gibi sorunların çözümüne destek olmak amacıyla çalışmaya devam edeceğini belirtti.
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