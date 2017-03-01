Moldova maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımının, Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri tükendi.

A Milli Futbol Takımının, Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri tükendi.

Ay-yıldızlı takımın 27 Mart 2017 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumunda saat 19.15'te Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri tükendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, biletlerin bittiği belirtilirken, "Müsabaka biletlerine yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür eder, karşılaşmada şimdiden iyi seyirler dileriz" denildi.

A Milli Takımın, 24 Mart 2017 Cuma günü Finlandiya ile Antalya Stadyumunda oynayacağı FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçının bilet satışı ise devam ediyor.

