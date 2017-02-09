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Moğollar ve Ali Altay Manço ve Karaca için sahne aldı
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Moğollar ve Ali Altay Manço ve Karaca için sahne aldı

İstanbul'da Kartal Belediyesince düzenlenen etkinlikle Moğollar ve Ali Altay, Barış Manço ile Cem Karaca'yı anmak için sahne aldı.

İstanbul'da Kartal Belediyesince düzenlenen etkinlikle Moğollar ve Ali Altay, Barış Manço ile Cem Karaca'yı anmak için sahne aldı.
Kartal Belediyesi, ünlü sanatçılar Barış Manço ve Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümlerinde düzenledikleri konserle andı. Anma programında konser veren Ali Altay ve Moğollar Grubu unutulmaz anlar yaşattı. Kartal Belediyesi 1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybeden Barış Manço ve 8 Şubat 2004 tarihinde hayatını kaybeden Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümleri nedeniyle anma programı düzenledi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programında Ali Altay, Altan Gördüm ve Barış Manço ile Cem Karaca'nın birlikte müzik yaptığı Moğollar Grubu konser verdi.
Konser öncesinde salonu tıklım tıklım dolduran Kartallılara Barış Manço ile Cem Karaca'nın hayatlarından kesitler sunan sinevizyon gösterimi yapıldı. İnsanları geçmişe götüren sinevizyon gösterimi sonrasında Ali Altay ve Moğollar ünlü sanatçıların akıllara kazılan şarkılarını büyük bir özveriyle seslendirdi. Konser büyük beğeni toplarken konsere gelenler sanatçılara eşlik etti. Konser sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Moğollar Grubu'na ve grupta yer alan Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'ya plaket taktim etti.
Barış Manço ve Cem Karaca için düzenlenen anma programıyla ilgili konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Bir kere gençliğimizi yaşıyoruz. Bizim kuşak onlarla büyüdü. Bütün parçaları bizim ruhumuza hitap ediyordu. İstiyoruz ki Türkiye'nin yetiştirdiği iki değerli sanatçıyı hem hatırlayalım hem unutturmayalım hem de Kartal halkıyla buluşturalım istedik. Böyle bir etkinlik yaptık. Halkın sanatçısı kolay olunmuyor. Bir sanatçı halka mal oluyorsa salonları böyle dolu olur" dedi.
Anma etkinliğini gelen vatandaşlar yapılan anma programı ve verilen konseri çok beğendiklerini söyledi.
(Mustafa Biçer/İHA)
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