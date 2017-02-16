Mogherini çok haklı!

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini açıklama yapıyor; '' ABD içişlerimize karışmasın '' diye. Doğru söylüyor, karışmamalı ABD. Tıpkı AB'nin, üyelik müzakerelerini bahane ederek Türkiye'nin içişlerine karışılmamasını söyleyenlerinki kadar rasyonel bir ifade bu. Belli ki Mr.Trump'ın sinir bozucu kelimelerini bir hovarda gibi savurmasından bıkmış. Kayınvalidesinin baskısından bunalan gelin gibi patlıyor Mogherini. Tek bir cümleyle Avrupa'nın bütün hissiyatını özetlemiş oluyor.

Empati kelimesini çok seviyorum. Çaktırmadan yazar ukalalığı yapıvereyim hadi, empatiye sempatiyle bakıyorum. Trump'ın ABD'sine parmak sallayan Mogherini, '' Türkiye'deki politikacılar da şu an içimde duyduğum hissi mi yaşıyor? '' diye kendi kendine sormuş mudur merak ediyorum doğrusu.

Yazımın konusu bu Romalı hanımefendinin kaş çatma refleksi olamaz, olmamalı da. Mal bulmuş Mağribi gibi kıyas üstüne kıyas yaparak sıkıcı olmak istemiyorum çünkü. Siz deyin kelimeleri, ben diyeyim anıları gondol yapıp, kısa bir nehir turuna çıkarmak istiyorum sizleri.

1977 yılı sonlarında, Klaus Croissant adındaki bir avukatın neden olduğu bir sorunsala, çok kısa da olsa değinmek istiyorum. Olayın detaylarıyla sizleri boğmayacağım ama olabildiğince kısa özetlemek gerekirse; Almanya, Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı devlettir o dönemde. Kısa adı RAF olan Kızıl Ordu Fraksiyonu, Batı Almanya'nın başını epey ağrıtmaktadır. Croissant, 1977 yılında sığındığı Fransa'dan iltica talep eder. Ekim'in 18'inde RAF'ın Stuttgart'ta tutuklu bulunan üç yöneticisi, garip bir şekilde hücrelerinde ölü bulunur! 19 Ekim'de ise grubun üyeleri, misilleme olarak, 5 Ekim'den beri ellerinde tuttukları Alman iş adamı Hanss - Martin Schleyer'i öldürür.

Hülasa edersek, Batı Almanya birkaç örgütle cebelleşmekte, örgütlerden birinin avukatı Fransa'da tutuklu ve iltica talep ediyor, Almanya Fransayı sıkıştırıyor ve Fransa avukatı sınır dışı edip etmemekte kararsız. Nihayetinde sınır dışı edilmesine karar veriliyor ama bu kez de Fransız akademisyenler, cezaevinin önünde toplanıp kararı protesto ediyorlar.

İşte şimdi ağzımdaki baklayı çıkaracağım yere geldim. O gün cezaevinin önünde toplanan akademisyenlere destek veren Foucault'un fikirlerinde biraz değişiklik oluyor zamanla. Doğu Almanyalı bir yazar olan Heiner Müller'in bir sözünü kendine mal ederek, '' Almanya konusunda eski defterleri deşmektense, şu andaki duruma bakmalıyız. Almanya ikiye bölünmüştür ve güvenlik tedbirlerini son derece gerçek bir korkuyu hesaba katmadan anlayamayız '' diyor. Kısacası, terörizme karşı Almanya'nın aldığı bütün tedbirleri haklı gerekçelere dayandıran bir röportaj veriyor. Tarih 30 Ekim 1978. Röportajın verildiği dergi ünlü Der Spiegel. Hani şu düzenli aralıklarla PKK güzellemesi yapan ve Erdoğan'ı diktatör diye yaftalamaktan mazoşist bir haz duyan dergi. Güliver kompleksine tutulmuş Can Dündar'ın, kendisini bir dev zannettiği vakitlerde ülkesini kundaklayıp, gömlek cebinde yaşamaya razı geldiği ülkenin bayraktarlığını yapan dergi. Lüzumundan fazla milli olan bu dergi, ünlü bir Fransız'ın ağzından, teröre karşı misilleme yapan ülkesini aklıyor.

Velhasıl Mogherini çok haklıydı. ABD ne hakla AB'nin içişlerine karışabilirdi ki? Allah aşkına söyleyin, sitem etmekte haksız mı Mogherini?