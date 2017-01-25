Mogadişu'da otele bombalı saldırı: 15 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir otele bombalı iki araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir otele bombalı iki araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Mogadişu şehrinde bulunan Dih Oteli'ne bu sabah saldırı düzenlendi. Devlet adamlarının kaldığı, Mekkei Mükerreme Caddesi üzerinde bulunan otel, Cumhuriyet Sarayı'na bir kilometre mesafede bulunuyor. Bombalı iki otomobilin patlatılmasının ardından otele giren teröristler, güvenlik kuvvetleri ile çatıştı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 sivilin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yaralı olduğu bildirildi. Yaralananlar arasında 7 uluslararası muhabirin de bulunduğu öğrenildi. Patlamada otelin civarında bulunan binalarda da hasar meydana gelirken, saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Büyük hasar gören binaların enkazı altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

