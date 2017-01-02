02.01.2017 13:00 Modacı Barbaros Şansal'dan Türkiye'ye ağır hakaret

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye ağır hakaret içeren sözleriyle tepki topladı. Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye ağır hakaret içeren sözleriyle tepki topladı.



Kuzey Kıbrıs'a ayak basar basmaz, Türkiye'ye ağır hakaret içeren sözlerini sosyal medyadan yayımlayan Şansal'ın son sözü "B....da boğul Türkiye" oldu. Ortaköy Reina'da gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi sonrasında Barbaros Şansal tarafından yüklenen video dikkat çekti. Son aylarda sıklıkla Kuzey Kıbrıs'a ziyaretler gerçekleştiren modacı Barbaros Şansal daha önce Ercan Havaalanı'nda uyuşturucu ile yakalanmış, gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmıştı. Toplumun duyarlı kesimlerinden tepki alan modacı Barbaros Şansal'ın hakkında KKTC'de hukuki işlem yapılabilmesi için "Bilişim Yasası'na" ihtiyaç olduğu öğrenildi. Modacı Barbaros Şansal'ın Türkiye hakkında söylediği ağır hakaretlere karşın yetkililerin ne gibi bir önlem alacağı merak ediliyor.



KKTC İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Barbaros Şansal'ın turist vizesi ile ikamet ediyor. Şansal'ın uyuşturucu ile yakalanması nedeniyle ceza almasına rağmen KKTC' ye rahat giriş çıkış yapması dikkat çekti.



Yasaya göre yabancı uyruklu kişilerin ceza alması durumda ülkeye girişine yasak konuyor.

