Modacı Barbaros Şansal'a tahliye

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğa itirazı kabul edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan Şansal'ın tahliyesine karar verirken, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğa itirazı kabul edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan Şansal'ın tahliyesine karar verirken, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, çıkarıldığı mahkemece 3 Ocak 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan soruşturma sonucunda Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Şansal'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Şansal'ın avukatı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak, müvekkilinin tutukluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Şansal'ın üzerine atılı suçlamadan dolayı ceza alması durumunda cezaevinde kalması gereken süre ile tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, etki edebileceği bir delil bulunmaması öngörülerek tahliye edilmesine karar verdi. Şansal hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Avukat Efkan Bolaç'tan alınan bilgiye göre, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Şansal'ın tahliyesi için işlemlerin başlatıldığı ve tahliyenin bu gece gerçekleşeceği öğrenildi.

(Başak Akbulut - Oğuzcan Yazar/İHA)