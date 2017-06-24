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Mobilya fabrikası yandı, vatandaşlar film gibi izledi
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Mobilya fabrikası yandı, vatandaşlar film gibi izledi

Arnavutköy'de bulunan mobilya üretim fabrikasında henüz nedeni belli olmayan yangında yaklaşık 600 metrekarelik alanı küle dönerken yangını vatandaşlar film gibi izledi. Bayram tatili olması sebebiyle çalışanın bulunmadığı imalathanede olası bir faciadan dönüldü.

Arnavutköy'de bulunan mobilya üretim fabrikasında henüz nedeni belli olmayan yangında yaklaşık 600 metrekarelik alanı küle dönerken yangını vatandaşlar film gibi izledi. Bayram tatili olması sebebiyle çalışanın bulunmadığı imalathanede olası bir faciadan dönüldü.
Olay, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan yangın vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bayram tatili olması sebebiyle çalışanın bulunmadığı fabrikada olası bir faciadan dönüldü. İş yerinde ise yangından sonra büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Çalışanların izin günü olması olası faciayı önledi
Olay anını gören bir vatandaş ilk olarak duman çıktığını ve ufak çaplı bir patlama sesi duyduklarını ifade ederek, "Patlama oldu, patlama sonrası alevler yükseldi itfaiyeye telefon açtık. İtfaiye geldi söndürmeye başladılar" dedi.
Atölyenin mobilya kısmında çalışan İhsan Toprak bayram nedeniyle bugün izinli olduklarını ifade ederek, "Evde oturuyordum bana yangın çıktığını söylediler, çıktım geldim. Kimse yoktu bugün atölyede" diye konuştu.

İŞ YERİ SAHİPLERİ AĞLAYARAK GELDİ
Saatler sonra kontrol altına alınan yangını haber alan iş yeri sahibi oldukları öğrenilen Mehmet Akkuş ve İbrahim Zoran, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ağlayarak fabrikasına girmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği şahıs dışarıya çıkarıldı.
(Emrah Kuş /İHA)

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