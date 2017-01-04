04.01.2017 11:26 MKÜ Hastanesi'nde hedef; çocuk yoğun bakım servisi

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye sınırına yakın olmaları sebebiyle çocuk yoğun bakım servisi kurmayı hedeflediklerini söyledi. Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye sınırına yakın olmaları sebebiyle çocuk yoğun bakım servisi kurmayı hedeflediklerini söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, 50 yataklı çocuk hastanesinde ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı Hatay'a gelen Suriyeli çocukların da tedavi gördüğünü belirterek, "Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi olaraktan belli bir süredir hizmet vermekteyiz. Her geçen yıl daha yeni hizmetler ve çok daha mutlu çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz. Hali hazırda 50 yataklı çocuk servisimiz bulunmakta. Ve ilk hedefimiz bölgenin çok ciddi ihtiyacı olması. Savaş sınırına çok yakın olması, uç noktadaki hastalarımıza hitaben çok başarılı bir çocuk yoğun bakım ünitesi kurma hedefindeyiz" dedi.



Çocuk yoğun bakım ünitesinin en kısa süre içerisinde kurulmasıyla bölge halkına ve savaş çocuklarına çok daha ciddi ve daha verimli hizmetler sunacaklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, "Burada çocuk kardiyoloji ekibi ile beraber ciddi anjiyolar, girişimci işlemler, açık kalp ameliyatlarına gerek kalmaksızın yapılan müdahaleler yapılmakta. Hali hazırda planımızda bir anjiyo ünitesi ile beraber çok daha başarılı noktalara getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

