31.12.2016 11:06 Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO)'nın 2017 yılı tahmini bütçesi 1 milyon 550 bin TL oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO)'nın 2017 yılı tahmini bütçesi 1 milyon 550 bin TL oldu.



Milas'ta Ticaret ve Sanayi Odası(MİTSO)'nın 2016 yılının son meclis toplantısı yapıldı. Mustafa Yüksel başkanlığında Aralık ayı olağan toplantısını yapan MİTSO Meclisi, Reşit Özer başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı bütçesini, oturumda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile kabul etti. Buna göre MİTSO'nun 2017 yılı tahmini bütçesi 1 milyon 550 bin TL olarak gelir / gider denk bir şekilde kabul edilmiş oldu.



Mecliste bir konuşma yapan Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Ankara'da TOBB'de yapılan Ege Bölgesi Oda Başkanları Toplantısındaki izlenimlerini aktardı. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de yönetimin yeni yıl tahmini bütçesini oybirliği ile kabul eden meclis üyelerine teşekkür etti ve yönetimin son bir aylık çalışmalarını anlattı.

