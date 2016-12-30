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MİTSO'dan Milas Kaymakamı na ziyaret
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MİTSO'dan Milas Kaymakamı na ziyaret

Muğla'da Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, bir süre önce Milas Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Eren Arslan'ı makamında ziyaret ederek kutladı ve başarılar diledi.

Muğla'da Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, bir süre önce Milas Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Eren Arslan'ı makamında ziyaret ederek kutladı ve başarılar diledi.

MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit ve Sami Kont, Yönetim Kurulu Saymanı Koray Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Soner Çamlıbelen, Of Kaymakamlığından Milas Kaymakamlığına atanan Eren Arslan'ı makamında ziyaret ederek kutladılar ve başarılar dilediler.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada MİTSO'nun çalışmalarını anlattı.

MİTSO'nun başvurusu ve girişimleri üzerine büyük marketlerle zincir marketlerin toplam raf alanının % 1'inin yerli, markalı ürünlere tahsisi için yasa çıktığını anlatan Özer, Muğla Ticaret İl Müdürlüğüne Milas'taki zeytin, zeytinyağı, sabun, bal, helva gibi 43 markalı ürün bildirdiklerini dile getirerek, "Bundan sonra bu ürünlerin, marketlerin raflarında olup olmadığının denetlenmesi önem kazanıyor. Odalarımızın, üreticilerimizin bunun takipçisi olmasını istiyoruz" dedi.

Reşit Özer, MİTSO'nun Milas Zeytinyağının Coğrafi İşaret Tescil belgesini aldığını da belirterek, "Milas Zeytinyağı; Ayvalık, Edremit Körfez Bölgesi, Güney Ege ve Nizip zeytinyağıyla birlikte Türkiye'nin 5 coğrafi işaretli zeytinyağından biri oldu. Bu, zeytinciliğimizin gelişmesi için çok önemli bir gelişme. Üreticimizin de bunun bilincinde olarak kaliteli zeytinyağı üretmesi gerekiyor. Biz de bu konuda kendilerine destek olacağız, teşvikte bulunacağız" diye konuştu.

"Milas'ta her şey var"

MİTSO yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu hoşnutluğu belirten Kaymakam Eren Arslan ise, marketlerin raflarında yerel markalı ürünlerin olmasının ve zeytinyağına coğrafi işaret tescil belgesi alınmasının önemini vurgulayarak MİTSO yöneticilerini kutladı.

Kaymakam Arslan, bugüne kadar hep dışarıya göç veren ilçelerde görev yaptığını, oysa Milas'ın göç alan bir ilçe olduğunu ve ilk kez göç alan bir ilçede görev yapacağını söyleyip Milas'ın çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirterek, "Birçok bölge, birçok il ve ilçede üretim genellikle tek ürüne dayanır. Oysa Milas'ta her şey var. Zeytin ve zeytinyağı var, halı var, bal var, balık var, hayvancılık var. Yeraltı zenginlikleri, madenler var. Tarihi eserler var. Doğal güzellikler var. Turizm var... Burada yok yok" dedi.

Kaymakam Arslan, Milas'ın kalkınması ve gelişmesi için bundan sonra Oda yöneticileriyle sık sık bir araya gelerek görüşeceklerini ifade etti ve ziyaretleri nedeniyle MİTSO yöneticilerine teşekkür etti.
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