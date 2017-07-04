MİT tırları iddianamesi tamam

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 55 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında tırları durduran askerlerin sivil imamları da olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli yer alıyor.
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 55 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında tırları durduran askerlerin sivil imamları da olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli yer alıyor.
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