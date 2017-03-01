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MİT Tırları davasında Soner Yalçın tanık olarak ifade veriyor
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MİT Tırları davasında Soner Yalçın tanık olarak ifade veriyor

MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan gazeteci Soner Yalçın tanık olarak dinlenmek üzere duruşmaya geldi.

MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan gazeteci Soner Yalçın tanık olarak dinlenmek üzere duruşmaya geldi.
MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı oturumda görülecek olan duruşmanın bulunduğu koridorun önünde bekleyen Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin mahkeme salonuna alınmadı.
Davanın 16 Kasım 2016 tarihli celsesinde tanık olarak çağrılan gazeteci Soner Yalçın, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmıştı. Yalçın, bugünkü duruşmaya gelerek, salona giriş yaptı. Can Dündar ve Erdem Gül'ün eşi de bir süre bariyerlerin önünde bekledikten sonra salona girebildi. Duruşmaya birazdan başlanması bekleniyor.

SAVCI BERBEROĞLU'NUN 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ
Davanın 11 Ocak 2017 tarihli duruşmasında savcı esasa ilişkin açıkladığı mütalaasında Duruşmanın başlamasının ardından esas Enis Berberoğlu'nun "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk yoluyla açıklamak" suçlarından müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istemişti. Cumhuriyet Savcısı, Dündar ve Gül 'ün ise "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etmişti.
Mit Tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili EnisBerberoğlu hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Savcılık iddianamenin İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT Tırları dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etmişti.
Dündar ve Gül'ün dosyayı ayrılmıştı
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül, MİT Tırlarına ait görüntülerin yayınlanması ilişkin yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan mahkum edilmişti. Dündar'ı 5 yıl 10 ay hapse çarptıran mahkeme Gül'e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. FETÖ/PDY örgütünün varlığı yönünde henüz bir yargı hükmü olmadığını belirten mahkeme, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü olamayan örgüte yardım şeklinde yüklenen suçtan da herhangi bir hüküm kurulamayacağını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım" suçundan açılan davanın ayrılmasına karar vermişti. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 21 Eylül 2016 tarihinde görülen duruşmada Enis Berberoğlu hakkındaki dava dosyasının, Can Dündar ve Erdem Gül'ün dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.
(Başak Akbulut/İHA)

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