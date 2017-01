11.01.2017 12:17 MİT tırları davasında Enis Berberoğlu'na müebbet hapis talebi

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında mütalaa açıklandı. Savcı, Berberoğlu'nun 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' ve 'örgüte üye olmaksızın yardım etmek' suçundan müebbet ve 15 yıla kadar, Dündar ve Gül'ün ise 'örgüte üye olmaksızın yardım etmek' suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında mütalaa açıklandı. Savcı, Berberoğlu'nun "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" ve "örgüte üye olmaksızın yardım etmek" suçundan müebbet ve 15 yıla kadar, Dündar ve Gül'ün ise "örgüte üye olmaksızın yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.



MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmada sanıklar Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hazır bulunurken, sanık Can Dündar duruşmaya katılmadı. Duruşmanın başlamasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Enis Berberoğlu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk yoluyla açıklamak" suçlarından müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi. Savcı, Dündar ve Gül'ün ise "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etti.



Soner Yalçın hakkında zorla getirme kararı



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenmek üzere çağrılan ancak duruşmaya gelmeyen gazeteci Soner Yalçın hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 1 Mart 2017 tarihine erteledi.



Erdem Gül: "Üye olduğumuz tek örgüt gazetecilik örgütü"



Erdem Gül ve Enis Berberoğlu, duruşmanın ardından İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. "Adaletin hızlı olmasını hepimiz isteriz" diyen Erdem Gül, "Fakat biz bu sabah duruşmaya geldiğimizde savcının apar topar cezalandırılmamızı talep ettiğini gördük. Cezalandırılmamız istenen iddia, bizim bir silahlı örgüte üye olmaksızın yardım etmek suçlaması. Bunun dosyadaki delili sadece haber, yani gazetecilik faaliyeti. Evet söylüyorum; biz bir örgütün üyesi olabiliriz, üyesi olduğumuz bu örgüt gazetecilik örgütüdür. Gazeteciler adliyeden ve cezaevlerinden bir an önce çıkarılsın, bu gerçeküstü oyun son bulsun" dedi.



Berberoğlu: "Şaka mı yapıyorsunuz ya siz?"



CHP'li vekil sanık Enis Berberoğlu ise, "Ben bir gözlemci olarak başladım bu sürece, sanık olarak Can Dündar ve Erdem Gül ile yargılanıyoruz. İlk duruşmamla ikinci duruşmam arasındaki 55 gün içinde 3 kişilik mahkeme heyetinin başkan dahil tamamı değişti. Başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Bu sabah geldiğimizde savcı mütalaasını okumaya dahi tenezzül etmedi. Bu mahkeme heyetinden başka bir şey beklemenin de alemi yoktu. Meclise gönderilen fezleke ile şu an benim yargılandığım madde değişti. İki duruşma arasında bir mahkeme heyetinin tamamını değiştirip, kendi çağırdığı tanığı dinlemeye gerek duymadan, savunmanın topladığı delilleri dinlemeye tenezzül etmeden müebbetle yargılamak üzere bir mütalaa yazan hukuk sistemine dünyanın neresinde ne denir? Bu bir medya davasıdır arkadaşlar. Ne casusluluğu, ne silahlı örgütü? Şaka mı yapıyorsunuz ya siz? Direkt bizim Silivri'de koğuşumuzu hazırlasınlar, oraya gidelim. Ben bedel ödemekten kaçıyor değilim, öyle olsa burada bulunmam zaten. Şimdi ben asıl işimi yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.



Enis Berberoğlu'nun 30 yıla kadar hapsi isteniyordu



MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Savcılık, iddianamenin İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT tırları dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etmişti. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül, MİT tırlarına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yargılandıkları davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan mahkum edilmişti. Dündar'ı 5 yıl 10 ay hapse çarptıran mahkeme, Gül'e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. FETÖ/PDY örgütünün varlığı yönünde henüz bir yargı hükmü olmadığını belirten mahkeme, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü olamayan örgüte yardım şeklinde yüklenen suçtan da herhangi bir hüküm kurulamayacağını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım" suçundan açılan davanın ayrılmasına karar vermişti. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2016 tarihinde görülen duruşmada Enis Berberoğlu hakkındaki dava dosyasının Can Dündar ve Erdem Gül'ün dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.