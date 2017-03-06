Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
MİT'ten yeni rapor: 910 akademisyen ByLock'çu çıktı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

MİT'ten yeni rapor: 910 akademisyen ByLock'çu çıktı!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, kamuda görev alan FETÖ üyeleri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturmaların merkezinde ise kamuya personel alımında kritik bir rol alan ÖSYM ve kamuya personel sağlayan sınavlar incelemeye alındı.

Son olarak geçen Aralık ayında ÖSYM'nin kozmik odası olarak bilinen ‘Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı'nda aralamalar yapıldı.

910 HOCADA BYLOCK

Akademik kadro ile ilgili yürütülen soruşturmalardan biri ByLock ile ilgili. MİT tarafından ByLock üzerinde yapılan incelemelerde 122 bin kişinin ismine ulaşıldı.

Bu rakam içinde ise 910 akademik personelin ByLock kullandığı belirlendi.

YÖK'E GÖNDERİLDİ, İLİŞİKLERİ KESİLECEK

Bu kişilerin aktif olarak ByLock programını kullandıklarının saptanmasından sonra YÖK'e bu kişilerin listeleri gönderildi. YÖK tarafından yapılan işlemlerle bu kişilerin üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi bekleniyor.

400 BİN KAMU PERSONELİ FETÖ'CÜ

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, yapılan incelemelerde 2008 yılından başlayarak UDS (Uluslararası Dil Sınavı), KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) araştırıldı.

Bu incelemeler sırasında yaklaşık 400 bin kamu personelinin FETÖ ile bağlantısı olabileceği görüldü. En çarpıcı sonuçlar ise üniversitelerde tespit edildi.

ALES'TE 32 BİN BİRİNCİ FETÖ'CÜ

Üniversitelere personel alınımında kriter olan ALES sonuçları incelendiğinde binlerce kişinin kopya çektiği belirlendi.

Buna örnek olarak 2008-2009 yıllarında ALES sonuçları gösterildi. 2008'de yaklaşık 317 bin kişi ALES'e girdi, 11 bin 930 birinci çıktı. 2009'da ise yaklaşık 375 bin kişi girdi, 20 bin 290 kişi birinci oldu.

Bu durum hayatın olağan akışına ters olarak görüldü. Çünkü bu sınavda en fazla 3 hata yapan bile dereceye giremezken iki sınavda toplam 32 bin 320 birinci çıktı.

Bu olağan dışı durum 2016 sonuçları ile karşılaştırıldığında daha net ortaya çıktı. 2016 sonuçlarına göre 332 bin adayın girdiği sınavda en fazla iki soru yanlış yapan sayısı bile 140. Aradaki fark soruların çalındığı sonucunu ortaya çıkardı.

27 BİN KADRO

Savcılık tarafından 2008 - 2014 yılları arasındaki 6 sınavın en fazla puan alanların listesi hazırlandı. Bu liste içinde üniversitelere yerleşenler belirlendi ve ALES sayesinde yaklaşık 30 bin kişinin akademik kadroya yerleştiği tespit edildi. Daha sonra bu 30 bin kişi araştırıldı.

Soruşturmalar kapsamında itirafçı olarak ifade verenler de oldu. İtirafçılar içinde birinciler de yer aldı. Savcılık ifadelerinde birinci olduklarını ancak sınavdan önce soruların kendilerine verildiğini itiraf ettiler. 30 bin kişi içinde ise en az 20 binin FETÖ ile bağlantısı olduğu değerlendiriliyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
HDP'li vekil ifade verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a destek: Birlikte Avrupa'ya giderim!
İran uzaya üç uydu göndereceğini açıkladı
1 haftada 40 binden fazla kişi Musul'u terk etti
Irmağa uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular
MİT'ten yeni rapor: 910 akademisyen ByLock'çu çıktı!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
Soylu'dan HDP'ye tepki: PKK'nın mühimmatını onlar saklıyor
Soylu'dan HDP'ye tepki: PKK'nın mühimmatını onlar saklıyor
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
HDP'li vekil ifade verdi
HDP'li vekil ifade verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a destek: Birlikte Avrupa'ya giderim!
Bahçeli'den Erdoğan'a destek: Birlikte Avrupa'ya giderim!
İran uzaya üç uydu göndereceğini açıkladı
İran uzaya üç uydu göndereceğini açıkladı
1 haftada 40 binden fazla kişi Musul'u terk etti
1 haftada 40 binden fazla kişi Musul'u terk etti
Irmağa uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular
Irmağa uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular
MİT'ten yeni rapor: 910 akademisyen ByLock'çu çıktı!
MİT'ten yeni rapor: 910 akademisyen ByLock'çu çıktı!
1900'lü yılların Almanya'sında Osmanlı etkisi
1900'lü yılların Almanya'sında Osmanlı etkisi
'Suriye'nin derinliklerine inilmemeli'
'Suriye'nin derinliklerine inilmemeli'
Gübre yiyen onlarca keçi telef oldu
Gübre yiyen onlarca keçi telef oldu
Beşiktaş'ın rakibinde büyük düşüş
Beşiktaş'ın rakibinde büyük düşüş
Enes Ünal Hollanda'da parlıyor
Enes Ünal Hollanda'da parlıyor
Ersun Yanal kendi rekoruna göz dikti
Ersun Yanal kendi rekoruna göz dikti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English