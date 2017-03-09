MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Kabuller, basına kapalı gerçekleşti. (Enise Vural / İHA)
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