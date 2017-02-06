06.02.2017 12:32 MİT Müsteşarı Hakan Fidan nikah töreninde

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Afyonkarahisar Gazlıgöl Belediye Başkanı Selahattin Keskin'in oğlu Mustafa Talha Keskin'in nikah törenine katıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Afyonkarahisar Gazlıgöl Belediye Başkanı Selahattin Keskin'in oğlu Mustafa Talha Keskin'in nikah törenine katıldı.

Termal bir otelde gerçekleştirilen törende Başkan Kesgin'in oğlu Mustafa Talha Keskin dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğün törenine MİT Müsteşarı Fidan'ın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ve Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker de katıldı.

Düğün törenin ardından Fidan ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Gökten Ceylan/İHA)

