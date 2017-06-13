Mısır üstünde tehlikeli yolculuk

Adana'da kamyonet kasasına doldurulan mısır üzerinde yolculuk yapan iki çocuk görenleri şaşırttı.

Adana'da kamyonet kasasına doldurulan mısır üzerinde yolculuk yapan iki çocuk görenleri şaşırttı.

Yüreğir ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Yaşar Doğu Caddesi'nde mısır yüklü bir kamyoneti süren baba 3 kişiyi yanına oturtunca yer kalmadığı için iki çocuğunu da kamyonet kasasına çıkarttı. Kasa tamamen mısır ile dolu olduğu için çocuklar mısırların üzerine uzanarak yolculuk yapmak zorunda kaldı. En küçük bir sarsıntıda düşme tehlikesi bulunan çocuklar görenlerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarına devam etti.

(Fatih Keçe /İHA)