Mısır Parlamentosundan halkı sokağa döken karar

Mısır Parlamentosu, Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan'a devredilmesini öngören antlaşmayı onayladı. Karara tepki gösteren Mısırlılar sokağa döküldü.

Mısır Parlamentosu, Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan'a devredilmesini öngören antlaşmayı onayladı. Karara tepki gösteren Mısırlılar sokağa döküldü.

Mısır Parlamentosu, Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan'a devredilmesini öngören antlaşma onayladı. Komisyon tarafından onaylanan antlaşma savunma ve ulusal güvenlik komitesine gönderildi. İki adanın Suudi Arabistan'a devredilmesi tepkilere yol açarken, Başkent Kahire'deki Gazeteciler Birliği Binası'nın önünde oturma eylemi düzenlendi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi aleyhine sloganlar atan göstericilere, polis biber gazıyla müdahale etti.

