16.01.2017 17:11 Mısır mahkemesinden adalar kararı

Mısır'da Yüksek İdare Mahkemesi, Suudi Arabistan ile Mısır arasındaki sınır anlaşmasını iptal ederek, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetti. Mısır'da Yüksek İdare Mahkemesi, Suudi Arabistan ile Mısır arasındaki sınır anlaşmasını iptal ederek, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetti.

Mısır'da Yüksek İdari Mahkemesi, Suudi Arabistan ile Mısır arasında anlaşmazlığa yol açan adalar ile ilgili nihai kararını verdi. Hakim Ahmed El Şhazly mahkemenin, "Mısır ordusunun işgal güçlerini kullanmadığını ve Mısır'ın toprak bütünlüğünün Tiran ile Sanafi adaları üzerinden geri alınamayacağına" karar verdiğini bildirdi. Mahkeme, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda bulunanlar "Yaşasın Özgürlük", "Biz bu toprağın sahibiyiz" sloganları attı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in 2016 yılının Nisan ayında Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Anlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçmişti. Anlaşma, Mısır İdare Mahkemesi tarafından Haziran ayında iptal edilse de Mısır hükümetine bağlı Devlet Davalar Kurumu bu karara itiraz etmişti. Mısır Bakanlar Kurulu ise 2016 yılının Aralık ayında anlaşmayı onaylamış, dosyayı meclise göndermişti.



