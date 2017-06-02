Mısır Libya'yı bombaladı

Mısır savaş uçaklarının Libya'nın Sokna ve Hun şehirlerini 14 kez bombaladığı bildirildi.

Mısır savaş uçaklarının Libya'nın Sokna ve Hun şehirlerini 14 kez bombaladığı bildirildi.

Bombardımanın Bünyan el Mersus'a ait Tabur Karargahı "Tagrifti" ve Milli Uzlaşma Hükumetinin askeri güçlerinin bulunduğu El Cufra hava üssünü ve bir çiftliğe yapıldığı belirtildi. Ölü, yaralı ve hasar konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Libya siyasi partileri ve sivil tarafları Mısır'ın hava saldırılarına karşı Milli Güvenlik Konseyi ve uluslararası kuruluşlara şikayette bulunmak için Derne'de Milli Uzlaşma hükumetini destekleme çağrısı yapmıştı. Mısırın saldırısına karşı çıkan Milli Muvafakat hükumeti bu ihlalleri Güvenlik Konseyine acil şikayette bulunma çağrısı yaptı.

Mısırın hava saldırılarına karşı Facebook'da "Saldırıyı durdurun" hesabı açıldı. Bu sayfada yayınlanan bildiride "Libya topraklarında terörizmle mücadeleye tek yetkili kuruluş Başkanlık Konseyidir" ifadelerine yer verildi.

Bildiri, Devlet Üst Konseyi, önceki bakanlar, sivil toplum temsilcileri, parti liderleri, meslek kuruluşları ve medya tarafından imzalandı.

Bildiride, saldırıların durdurulması, komşu ve kardeş ülkenin haklarına saygı duyulması için Mısır halkından Libya halkının yanında yer alması istendi.

Bildiride ayrıca, komşu ülkelerin Mısır'ın yaptığı saldırıları kınaması ve durdurma çağrısı yapması istendi. Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman el Suhaili Afrika Birliğine yaptığı çağrıda Mısır'ın, egemenlik ihlalini reddetmeleri ve buna karşı durmalarını istedi.

