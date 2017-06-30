Mısır haklı sokağa çıktı

Çok sayıda Mısırlı başkent Kahire'de gece geç saatlerde son yakıt zamlarını protesto etmek için arabalarıyla sokaklara çıktı.

Çok sayıda Mısırlı başkent Kahire'de gece geç saatlerde son yakıt zamlarını protesto etmek için arabalarıyla sokaklara çıktı.

Göstericiler Kahire'nin Ekim köprüsünde trafiği kilitledi. Göstericiler ellerinde zamları protesto eden pankartlar taşıdı. Güvenlik kuvvetleri göstericileri dağıtmak için güç kullandı.

(Ammar Hasan /İHA)