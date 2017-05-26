Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!

MISIR üç yıl aradan sonra bir kez daha Libya'daki hedefleri vurdu. Mısır Hava Kuvvetleri, Kıptilere yapılan silahlı saldırının intikamını almak için Libya'daki bazı hedefleri vurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, hava operasyonunun 'teröristlere yönelik olduğunu' ve 'devlet destekli terörizmin bütün türlerinin cezalandırılması gerektiğini' açıkladı. Sisi, "Mısır sınırları içerisinde olsun ya da olmasın, ülkeye saldıran kim olursa olsun cezalandırılacaktır" dedi.

'KIPTİLERE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN KAMPLARI VURULDU'

Mısır ordusundan yetkililer ise, hava operasyonunda hedef alınan kampların, Kıptilere yönelik gerçekleşen ve onlarca kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen teröristlerin eğitildiği kamplar olduğunu söyledi.

Mısır'ın Minye kentinde otobüslerle seyahat eden Kıptilere yapılan silahlı saldırıda en az 26 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı.



