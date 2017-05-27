Mısır'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'da Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne yönelik silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Mısır'da Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne yönelik silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

DEAŞ yaptığı açıklamada, Mısır'da Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne yönelik yapılan silahlı saldırıyı üstlendiğini belirtti. Mısır'ın güneyinde Minya Eyaletinde Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne dün düzenlenen saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş 13 kişi de yaralanmıştı. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es Sisi dün televizyonda gerçekleştirdiği açıklamada saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Mısır ordusu, saldırının ardından, "terörist eğitim kamplarına" hava saldırısı düzenlemişti.

