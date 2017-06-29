Mısır'da yakıt fiyatlarına inanılmaz zam !

Mısır'da benzin fiyatlarına yüzde 55, mutfak gazına de yüzde 100'lük zam yapıldı.

Mısır'da benzin fiyatlarına yüzde 55, mutfak gazına de yüzde 100'lük zam yapıldı.

Zamla Mısır'da 80 oktan benzinin fiyatı 2.35 pounddan 3.65'e, 95 oktan benzinin fiyatını 3.50'den 5 pounda yükseltildi. Mutfak gazının fiyatı ise yüzde 100 arttırılarak 30 pounda yükseltildi.

Yakıta yapılan zamlarla hükümetin, 1 Temmuz'da başlayan yeni mali yılda, gayri safi milli hasılanın yüzde 10.5'a denk gelen bütçe açığını azaltmayı hedeflediği belirtildi. Bununla birlikte fiyat artışlarının, halen yoksulluk sınırının altında yaşayan 93 milyon nüfuslu halkta huzursuzluğa sebep oldu.

