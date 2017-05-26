Mısır'da otobüse kanlı saldırı: 23 ölü

Mısır'da Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.
Mısır'da Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti. Mısır'ın güneyinde Minya Eyaleti'nde Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Minya Valisi Essam el Bedaiwy, olayda 23 kişi hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını söyledi. Minya, başkent Kahire'ye 250 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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