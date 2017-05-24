Mısır'da eski Cumhurbaşkanı adayı gözaltına alındı
Mısır'da eski Cumhurbaşkanı adayı avukat Halid Ali gözaltına alındı.
Mısır'da eski Cumhurbaşkanı adayı avukat Halid Ali gözaltına alındı. Mısır'da eski Cumhurbaşkanı adayı avukat Halid Ali'nin Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmanın iptal kararı sonrası Ali'nin yüksek mahkemede hakaret içerikli el hareketi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. (Ammar Hasan/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.