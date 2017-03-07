Mısır'da ekmek krizi halkı sokağa döktü

Mısır'ın İskenderiye şehrinde halk, ekmek krizi nedeniyle sokağa döküldü.

Mısır'ın İskenderiye şehrinde halk, ekmek krizi nedeniyle sokağa döküldü.

Mısır'ın kuzeyinde bulunan İskenderiye şehrinde belediye ekmek fabrikasının günlük ucuz ekmek üretimini kişi başı 5'den 3'e, üretim miktarını da 3 binden 500 düşürmesi halkı sokağa döktü. Halk, demir yollarını ve kara yollarını keserek trafiği durdurdu. Özellikle Asafir, Mendere, Acmi Mahallelerinde halk birbirlerinden habersiz toplandı ve yolları ulaşıma kapattı. Mısır'ın diğer bazı şehirlerde de benzer gösterilerin yapıldığı bildirildi.

İskenderiye Belediyesi karne ile ekmek verdiği fakir halka bir somun ekmeği 5 Mısır kuruşuna verirken, karnesi olmayalar ise ekmeği 75 Mısır kuruşuna alıyordu.

(Ammar Hasan / İHA)