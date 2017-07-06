Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci gözaltına alındı

Mısır polis, Al-Ezher Üniveristesinde okuyan Doğu Türkistanlı 70 Türk öğrenciyi gözaltına aldı.

Mısır polis, Al-Ezher Üniveristesinde okuyan Doğu Türkistanlı 70 Türk öğrenciyi gözaltına aldı.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulehed Er, İHA'ya verdiği röportajda, "Türkiye'ye gelmek için yola çıkan bir çok Uygurlu Kahire Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmış. Mısır polisleri, her yerde Uygur Türklerini avlıyor. Gözaltına almaya devam ediyor. Biz İstanbul'da yaşamakta olan Türk vatandaşı ve Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği olarak Mısır'daki Uygur Türklerini kurtarmak için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Er, "Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yasak getiren Çin, özellikle Mısır, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerinde okumakta olan Uygur Öğrencilerinin bu ülkelerde eğitim almasını istemiyor. O yüzden Mısırdaki Uygur öğrencilerinin iadesini istemiş. Mısır da Çin ile olan Ekonomik ve Siyasi ilişkilerinden dolayı Çin'in talebi üzerine Uygur öğrencileri gözaltına alınmış" diye devam etti.

