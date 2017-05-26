Mısır'da bilanço artıyor: 26 ölü

Mısır'da Kıpti Hristiyanlarını taşıyan yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Mısır'da Kıpti Hristiyanlarını taşıyan yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Mısır'ın güneyinde Minya Eyaleti'nde Kıpti Hristiyanları taşıyan yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi öldü, 25 kişi ise yaralandı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, saldırı askeri üniforma giymiş ve yüzlerine maske takmış yaklaşık 10 kişi tarafından gerçekleştirildi. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırının, kurbanların manastıra gittikleri sırada gerçekleştirildiği öğrenildi.

Daha önce Mısır'da ve Orta Doğu'daki en geniş Hristiyan topluluğu olan Kıpti Hristiyanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

