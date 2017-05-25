Mısır, 21 yayın organının internet sayfalarını kapattı

Mısır İçişleri Bakanlığı, Katar merkezli Al Jazeera kanalı dahil 21 yayın organının web sayfasını kapatıldığını açıkladı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Katar merkezli Al Jazeera kanalı dahil 21 yayın organının web sayfasını kapatıldığını açıkladı.

Huffington Post'un Arapça sayfası, Masr al-Arabiya, Arabi 21 Haber, Rassd News, Ikhwan Online, Aswat Masriya ve diğerlerinin, terörizmi desteklediği iddiasıyla bloke edildiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn bir gün önce Al Jazeera'nin web sayfasını bloke etmişti. İddia edildiğine göre Qatar Haber ajansı (QNA) Emir Tamim bin Hamad al Thani'a olduğu ileri sürülen ifadenin yayınlaması körfez ülkelerini kızdırmıştı.

Katar Devlet Televizyonu Emir Tamim bin Hamad ile ilgili yorumun bilinmeyen biri tarafından bölgenin hassas meseleleri hakkında uydurma ifadeler yazdığını açıkladı.

Devlet Haberleşme Dairesi, Katar Haber Ajansının korsan kuruluş tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada "Zati ailelerine atfedilen bir ifade yayınlandı" denilerek, konunun araştırıldığını sorumlulardan hesap sorulacağı belirtildi.

Yayınlanan sözlerde Emir'in ABD başkanı Trump'la Suudi Arabistan'da görüşmesinden iki gün sonra Ortadoğu ziyaretinin bir parçası olan İsrail - Filistin ihtilafı hakkında, İran ile stratejik ilişkiler, Filistin İslami Hareketi Hamas hakkında söylediği iddia edilen sözler yayınlanmıştı.

Katar Resmi Haber Ajansı QNA'nın Twitter hesabının da korsanlar tarafından ele geçirdiği Katar Dışişleri Bakanı tarafından doğrulanmıştı. ONA'nın twitter hesabında Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdul Rahman'ın Katar'ın civarındaki birçok ülkeden büyük elçilerini çektiği ifadesi yayınlanmıştı Bu tweetler daha sonra silindi.

Qatar Haberleşme Dairesi bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu, aslı olmadığını söyledi.

Bu arada, Katarlı yetkililerin çıkan haberleri yalanlamalarına rağmen Sky News Arabia ve Suudi ve Emirliklerin medya kanallarının bu haberleri saatlerce yayınlanmasına izin vermesi Körfezde öfkeli yorumlara sebep olmuştu.

(Ammar Hasan/İHA)