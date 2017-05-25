Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Mısır, 21 yayın organının internet sayfalarını kapattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Mısır, 21 yayın organının internet sayfalarını kapattı

Mısır İçişleri Bakanlığı, Katar merkezli Al Jazeera kanalı dahil 21 yayın organının web sayfasını kapatıldığını açıkladı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Katar merkezli Al Jazeera kanalı dahil 21 yayın organının web sayfasını kapatıldığını açıkladı.
Huffington Post'un Arapça sayfası, Masr al-Arabiya, Arabi 21 Haber, Rassd News, Ikhwan Online, Aswat Masriya ve diğerlerinin, terörizmi desteklediği iddiasıyla bloke edildiği açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn bir gün önce Al Jazeera'nin web sayfasını bloke etmişti. İddia edildiğine göre Qatar Haber ajansı (QNA) Emir Tamim bin Hamad al Thani'a olduğu ileri sürülen ifadenin yayınlaması körfez ülkelerini kızdırmıştı.
Katar Devlet Televizyonu Emir Tamim bin Hamad ile ilgili yorumun bilinmeyen biri tarafından bölgenin hassas meseleleri hakkında uydurma ifadeler yazdığını açıkladı.
Devlet Haberleşme Dairesi, Katar Haber Ajansının korsan kuruluş tarafından ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada "Zati ailelerine atfedilen bir ifade yayınlandı" denilerek, konunun araştırıldığını sorumlulardan hesap sorulacağı belirtildi.
Yayınlanan sözlerde Emir'in ABD başkanı Trump'la Suudi Arabistan'da görüşmesinden iki gün sonra Ortadoğu ziyaretinin bir parçası olan İsrail - Filistin ihtilafı hakkında, İran ile stratejik ilişkiler, Filistin İslami Hareketi Hamas hakkında söylediği iddia edilen sözler yayınlanmıştı.
Katar Resmi Haber Ajansı QNA'nın Twitter hesabının da korsanlar tarafından ele geçirdiği Katar Dışişleri Bakanı tarafından doğrulanmıştı. ONA'nın twitter hesabında Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdul Rahman'ın Katar'ın civarındaki birçok ülkeden büyük elçilerini çektiği ifadesi yayınlanmıştı Bu tweetler daha sonra silindi.
Qatar Haberleşme Dairesi bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu, aslı olmadığını söyledi.
Bu arada, Katarlı yetkililerin çıkan haberleri yalanlamalarına rağmen Sky News Arabia ve Suudi ve Emirliklerin medya kanallarının bu haberleri saatlerce yayınlanmasına izin vermesi Körfezde öfkeli yorumlara sebep olmuştu.
(Ammar Hasan/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otomobilin bagajından 35 kilo eroin çıktı
Yolcu otobüsü dereye uçtu
Mısır, 21 yayın organının internet sayfalarını kapattı
Bu ilçede her şey bedava
Onlarca ölüm ders olmadı
Nazlı Çelik komandolarla Kato Dağı'a operasyona çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan açıkladı: İki ilçe il oluyor
Erdoğan açıkladı: İki ilçe il oluyor
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir
Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir
Hanefi Avcı: Devletin içinde FETÖ'cü sayısı...
Hanefi Avcı: Devletin içinde FETÖ'cü sayısı...
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otomobilin bagajından 35 kilo eroin çıktı
Otomobilin bagajından 35 kilo eroin çıktı
Yolcu otobüsü dereye uçtu
Yolcu otobüsü dereye uçtu
Mısır, 21 yayın organının internet sayfalarını kapattı
Mısır, 21 yayın organının internet sayfalarını kapattı
Bu ilçede her şey bedava
Bu ilçede her şey bedava
Onlarca ölüm ders olmadı
Onlarca ölüm ders olmadı
Nazlı Çelik komandolarla Kato Dağı'a operasyona çıktı
Nazlı Çelik komandolarla Kato Dağı'a operasyona çıktı
Trabzonspor'un kupalarına haciz kondu
Trabzonspor'un kupalarına haciz kondu
Dursun Özbek'ten 'Ali Tanrıyar' mesajı
Dursun Özbek'ten 'Ali Tanrıyar' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Brüksel'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Brüksel'de
3 Eski HDP il başkanı gözaltına alındı
3 Eski HDP il başkanı gözaltına alındı
Uyku apnesini hafife almayın
Uyku apnesini hafife almayın
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English