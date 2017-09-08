08.09.2017 10:03 Mirkelam Maltepe'de sahne aldı

Ünlü şarkıcı Mirkelam, İstanbul Maltepe'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı Mirkelam, İstanbul Maltepe'de sahne aldı.

İstanbul Maltepe'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Mirkelam, geçen 25 senede enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini, sahne performansıyla bir kez daha gösterdi. Konser süresini aşarak 2 saatten fazla sahnede kalan sanatçının şarkıları, 7'den 70'e, konser alanını dolduran tüm seyirciler tarafından birlikte söylendi.

Konser öncesi konuşan sanatçı Mirkelam, "Bir dönem bu bölgede yaşadım, önünden geçerken hep içimden burada konser vermeyi geçirirdim, bugün hayalim gerçek oldu. Burada her zaman olduğu gibi amacımız seyirciyi eğlendirmek, başka bir yere götürmek. Bu işe başladığımdan beri kendimi bu görevde hissettim. Başka tarz ve başka düşüncelerin olabileceğini şarkılarda ve eğlencede göstermek istedim' açıklamasını yaptı.

Konserlerinin devam ettiğini belirten sanatçı Mirkelam, 'Bir sanatçının her zaman kafasında bir şeyler vardır. O, gerçekleşir ya da gerçekleşmez, gerçekleşir ama seyirciye ulaşacak seviyeye gelmeyebilir, hayal ettiğiniz şey seyirciyle birleşmeyebilir. Bunlar hep emek ister. Sanat zor bir zanaat aslında. Birde böyle koşuştururken biraz daha zor ama başarmaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

Yeni albümü 'Mirkelam Şarkıları' değinen sanatçı Mirkelam, 'O albüm çok güzeldi. Bizim için muhteşem çalışma oldu. İnşallah onun devamını yaparız, daha bir sürü şarkı var. Sadece 10 şarkım yok, inşallah bir 20'sini daha yapabiliriz'dedi.

Açık Hava konserlerinin 3 gün daha devam edeceği Maltepe Park'ta; bu akşam Gökhan Türkmen, 9 Eylül tarihinde Rubato ve 10 Eylül tarihinde Selçuk Balcı sahne alacak. 21.30'da başlayan konserlere katılım ücretsiz.



