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Miray için 155 bin TL gerekiyor
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Miray için 155 bin TL gerekiyor

Üzerine kaynar yemek dökülerek başının çoğu yanan ve ameliyat olması için 155 bin TL gereken 3 yaşındaki Miray Uzun hayırseverlerden yardım bekliyor.

Üzerine kaynar yemek dökülerek başının çoğu yanan ve ameliyat olması için 155 bin TL gereken 3 yaşındaki Miray Uzun hayırseverlerden yardım bekliyor.
7 ay önce annesi tarafından komşusuna emanet edilen Miray Uzun, oyun oynarken ocaktaki tencerede kaynayan kuru fasulyenin üstüne dökülmesi üzerine 1 ay yoğun bakımda kaldı. Minik Miray yaşam mücadelesini kazandı. Fakat yüzü dışında başı komple yanan ve vücudunda da tahrip oluşan minik Miray'ın ameliyat olabilmesi için 155 bin TL gerekiyor. Ancak ailenin bu parayı karşılayacak durumu olmadığı için hayırseverlerden kızlarının ameliyatı için yardım bekliyor. Valilikten bağış için gerekli izinleri alan aile, gereken paranın toplanıp, minik Miray'ın tekrar sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

"AMELİYATI İÇİN 155 BİN TL GEREKİYOR"
Minik Miray'ın annesi Gülşah Uzun, kızının ameliyat olabilmesi için 155 bin TL gerektiğini belirterek, "Gaziantep'te yaşıyorum, 3 tane çocuğum var. 7 ay önce Miray'ı beş dakika komşuya emanet ettim, orada ocağın üstündeki kuru fasulye kaynar halde kızımın başının üstüne dökülmüş. Bir ay yoğun bakımda kaldı, Rabbim hamd olsun bize bağışladı. Şu anda ameliyat olması lazım, ameliyatı 155 bin lira tutuyor. Belediye Başkanımız Fatma Şahin sağ olsun bizi ağırladılar, Dr. Mehmet Mutaf hocamız ameliyatı kendi üstlendi. 155 bin liranın üzerini devletimiz karşılayacak. Biz sadece yadımseverlerden Miray için 155 bin lira yardım istiyoruz. Ramazan günü filtrelerini zekatlarını beni kızımın ameliyatları için verirlerse kendilerine çok minnet duyacağım. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"ŞU ANA KADAR 33 BİN TL TOPLANDI"
Hayırseverlerden bugüne kadar 33 bin TL toplandığını söyleyen anne Gülşah, "Şu ana toplanan miktar 33 bin lira toplandı, fakat Miray'ın ameliyat olması için 122 bin liraya ihtiyacımız var. Miray'ın sol kulağını yarısı yanık durumda yani yapışmış erimiş. Sol kulağı yapılacak, saçlarının bir kısmı yok, o bölgelere ekim yapılacak. Fakat daha önce doktorların sıkar dediği kabarmalar ameliyatla alınacak onlar temizlenecek, taktığımız maskeden kurtulmayı umut ediyoruz. Şu an da özel bir maske giyiyor. Bunu da sağ olsun kaymakamlığımız karşıladı. Allah devletimizden razı olsun. Kızımın aşırı derece kaşıntıları var acı çekiyor. Daha önce kanamaları falan çok fazlaydı. Kızım güneş yüzü görmüyor, her yerini kapatıp dışarı çıkıyorum yanıklarından dolayı. Evimiz kira eşimin aldığı para bin 800 TL ben ev hanımıyım bu miktarı karşılayacak gücümüz yok. Bizim için çok yüksek bir miktar" şeklinde konuştu.

"KIZIMIN SAÇLARINI TARAMAK İSTİYORUM"
Kızının saçını tekrar taramak istediğini ifade eden anne Gülşah, "İş adamlarına, yardımseverlere sesleniyorum, kızımın saçlarını taramak istiyorum. Sabah kalktığı zaman 'Anne benim saçlarım uzayacak mı, diye sormasını istemiyorum artık. Herkesten rica ediyorum yardımcı olun, kızım Miray için, elinizi siz de uzatın. 10 lira, 20 lira, 30 lira, birçok kişinin belki sigara parası ama Miray'ın ameliyatları için bize gerekli bir miktar, herkesten rica ediyorum Allah rızası için, inşallah bir iki sene sonra Miray'ımı sapasağlam görmek istiyorum" diye konuştu.
(Lider Olgun/İHA)

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