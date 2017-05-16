Gaziantepli Hanifi Özaslan babadan kalan mirasını antikaya yatırdı. 32 yıldır kazancının tamamını antikaya yatıran Özaslan, geçimini de antikadan sağlıyor.

Gaziantepli Hanifi Özaslan babadan kalan mirasını antikaya yatırdı. 32 yıldır kazancının tamamını antikaya yatıran Özaslan, geçimini de antikadan sağlıyor.

Gaziantep'te yaşayan Hanifi Özaslan 14 yaşında başlayan antika sevdasıyla bütün gelirini antika eşyalara harcıyor. Babasından miras kalan fıstık tarlalarının gelirini antikaya yatıran Özaslan, yaklaşık 500 parçalık antika koleksiyonu yaptı. Antika parçaları satarak geçimini sağlayan Özaslan, kazandığı parayı da yine antikaya yatırıyor. Tarihi kılıç, şamdanlık, miğfer, zırh ve gramofonlara kadar her türlü antika eşyayı elinde bulunduran Hanifi Özaslan, yaklaşık 150 yıllık gramofonların bulunduğunu ifade etti. Antikanın kendisi için adeta bir hastalık olduğunu belirten Özaslan, "55 yaşındayım, 14 yaşımdan beri antika işini yapıyorum. Bu bende bir hastalık oldu. Babamdan kalan tarlaların bütün geliriyle antika eşya aldım. Kazancımın hepsini antikaya yatırdım. Bu eşyalar benim her şeyim. Koleksiyonumda 150 yıllık gramofonlar var. Bunları arada bir çalar kafamı dinliyorum" dedi.

Elinde paha biçilemeyecek kadar değerli antika eşyalardan oluşan koleksiyon olduğunu hatırlatan Özaslan, sattığı eşyaların ise fazlalık olan antikalardan oluştuğunu kaydetti.

(Lider Olgun / İHA)