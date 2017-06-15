Miras kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Gaziantep'te kavga ettiği 3 yeğenini vuran amca, silahı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te kavga ettiği 3 yeğenini vuran amca, silahı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Nakliyeciler Sitesi G Blok No 91'de meydana geldi. İddialara göre, Kemal P. ve yazıhane sahibi Abdullah P. arasında tartışma yaşandı. Miras nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancasına sarılan Kemal P., Abdullah P. ve yanında bulunan Hasan Ö. (32) ile İbrahim Ö.'yü (33) vurdu. Olayda kullandığı silahı masanın üzerine bırakan Abdullah P. olayın ardından kayıplara karıştı. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Ö.'nün göğsünden ve ayağından yaralandığı, Hasan Ö. ile Abdullah P.'nin ise tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.



YAŞANANLARI ANLATTI

Saldırıya şahit olan iş yeri personellerinden Şeref Kurt, "Amca Kemal P. yazıhaneye sürekli gelirdi, herhangi bir tartışmaya şahit olmadık. Bugün de sabah erken saatlerde yazıhaneye gelen amca, bir süre sohbet ettikten sonra belindeki silahı çıkararak rastgele ateş etti. Geldiğimizde patronlarım kanlar içinde yerde yatıyordu. Amca silahı masaya bırakıp kaçmış" dedi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre kavganın miras nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Kemal P.'nin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bulut/İHA)