18.01.2017 14:01 'Mıntıka hastası' ne iş bulabiliyor ve eş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Murat Bayar, yakalandığı çöp toplama hastalığından kurtulabilmek için yardım bekliyor. Her sabah çıktığı mıntıka temizliği nedeniyle hastalığı ilerleyen Bayar, evlenecek eş de bulamıyor. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Murat Bayar, yakalandığı çöp toplama hastalığından kurtulabilmek için yardım bekliyor. Her sabah çıktığı mıntıka temizliği nedeniyle hastalığı ilerleyen Bayar, evlenecek eş de bulamıyor.

Alaplı İlçesine bağlı Aşağıdağ Köyünde annesi ile birlikte yaşayan ve çöp adam lakabı ile tanınan Murat Bayar; 22 yıldır tedavisi yapılamayan çöp hastalığı ile mücadele ediyor. 18 yaşında evde ve yolda gördüğü takvim yaprakları ile gazete gibi kağıtları toplamaya başlayan Murat Bayar; 22 yıldır gazete, kağıt parçaları ile plastik şişe, kapak, teneke, naylon sigara paketi gibi çöpler getirmeye başladı. Murat Bayar'ın arkadaşları kendisine çöp adam ile tanınıyor.

Komşularının zoruyla evin içerisinde, alt katındaki boşlukta ve bahçede bulunan çöplerin defalarca boşaltıldığını belirten Bayar, zaman zaman kendisinin de biriktirdiği çöpleri yaktığını fakat yeniden toplayıp evi ve çevresini çöplerle doldurduğunu kaydetti. "Çöp adam" diye çağrılan Bayar, yeniden tedavi görmek istediğini ve artık bir yuva kurup, bu hastalığımdan kurtulmak için kendisine yardım edilmesini istedi. Her gün 17 kilometrelik köyünden Alaplı ilçe merkezine otobüslerle gelerek, yerde gördüğü her çöpü poşetlere dolduran Bayar, evini adeta çöp depolama alanına çevirdi.



EVLENMEK VE İŞ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

1995 yılında askerlik dönüşü yakalandığı çöp rahatsızlığından kurtulmak istemesine karşın bir türlü netice alamayan Bayar, Hastalık nedeniyle evlenememekten ve bir iş sahibi olamamaktan yakındı. Yetkililerden destek isteyen Bayar şunları söyledi:

"Artık bende bir yuva kurup, bu hastalığımdan kurtulmak istiyorum. N'olur yardım edin. 1974 doğumluyum.1995 yılında askerden geldim. Asker öncesi herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Askerlik dönüşü yerlerde çöpleri toplamaya başladım. Sokaklarda, yollarda kağıt parçası çöp gördüğümde dayanamıyorum. Sonra bu bende gittikçe sanki bir meslek haline geldi. Önceleri bunları toplar poşete koyar, çöp bidonlarına atardım. Şimdi ise çöpleri köyüme kadar taşıyorum. Topladığım çöpleri, köyde kendi bahçeme getirip yakmaya başladım. Çöp toplama hastalığına yakalandım. On yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüm. Tedavi sonrası bir süre çöp toplamadım. Ama sonradan yeniden başladım. Ben de yaptığım işten memnun değilim. Ama bu hastalıktan da kurtulamıyorum. Evde 63 yaşındaki annemle birlikte kalıyoruz. Babam öldü. Annem, babamdan kalan maaşla bana bakıyor. Tedavi olmak istiyorum ama yol yordam bilmiyorum. Bana yardım edilsin, ben bu hastalıktan kurtulayım" diye konuştu.

Çöp toplama hastalığının dan kurtulmasını isteyen komşuları ve köylüleri de Bayar'ın yeniden tedavi görmesini istiyor. Bazı komşuları ise Bayar'ın belediyede çöp temizleme işinde çalışarak hastalığından kurtulabileceğini savunuyor.

(Ertuğrul Yüksel/İHA)