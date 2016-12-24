24.12.2016 14:21 Miniklerden polislere anlamlı ziyaret

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, anaokulu öğrencileri, yaşanan hain saldırıların ardından polis amcalarına taziye ziyaretinde bulundu. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, anaokulu öğrencileri, yaşanan hain saldırıların ardından polis amcalarına taziye ziyaretinde bulundu.



Anaokulu öğrencileri, Emniyet Müdürü Bülent Albayrak ve polisleri ziyaret etti. Ziyarette minik öğrencilerin hazırladığı sürpriz emniyet mensuplarını duygulandırdı. Polis amcaları için şiirler yazan, resimler çizen anaokulu öğrencileri, pasta da kesti. Emniyet Müdürü Bülent Albayrak, "Minik öğrencilerimizin yapmış olduğu bu ziyaret bizleri çok mutlu etti. Başta öğretmenlerimize, öğrencilerimize olmak üzere toplum her kesiminden bizi ziyaret eden herkese teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

