Minikler ilk kez uçağa bindi

Batman Havalimanı Müdürlüğü, Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla hiç uçağa binmeyen 71 öğrencinin hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldu. İlk kez uçağa binen çocuklar çok heyecanlandıklarını söyledi.

Batman Havalimanı Müdürlüğü, Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla hiç uçağa binmeyen 71 öğrencinin hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldu. İlk kez uçağa binen çocuklar çok heyecanlandıklarını söyledi.

Okul müdürü ve öğretmenlerinin desteğiyle organize edilen etkinlik kapsamında gerçek yolculuk hissi yaşatıldı. Hayatlarında hiç uçağa binmeyen çocuklar Batman Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminaline gelerek her yolcu gibi bilet işlemlerini yaparak kontrolden geçirildi. Biletlerini alan minik yolculara tişört ve şişme uçak maketi hediye edildi. Uçağı bekleyen minik yolculara kek ve meyve suyu ikram edildi. Türk Hava Yolları Batman Havalimanı apronuna inen uçağa alınan öğrenciler kabin görevlileri tarafından karşılandı. İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan çocuklar, biletlerine göre uçaktaki yerlerine geçti. Kabin görevlileri uçak içerisinde uyulması gereken emniyet kullarını da anlattı.



"ÇOCUKLARIMIZIN TEK DİLEĞİ GERÇEKTEN UÇMAK"

Batman Gültepe İlköğretim Okulu Müdürü Şehmus Öner ve sınıf öğretmeni Ayşe Güzel'in girişimleri ile daha önce hiç uçağa binmeyen ve uçakları merak eden 71 öğrenci için Türk Hava Yolları ile irtibata geçerek çocukların uçağa binmesini sağladı. Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Şehmus Öner, "Batman Gültepe İlkokulu olarak 2'nci sınıf ve 4'üncü sınıf öğrencilerimiz için böyle bir etkinlik planladık. Amacımız çocuklarımızın uçmayı sevmesini sağlamaktır. Çocukların küçük yaşlardan itibaren uçaklara ilgileri var. Bu vesileyle çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmiş olduk. Türk Hava Yollarına teşekkür ederiz. 4'üncü sınıftan ve 2'nci sınıftan toplam 71 öğrencimiz bu etkinliğe katıldı. Çok güzel şekilde ağırlandık. Çocuklarımıza model uçak örnekleri hediye olarak verildi. Çocuklarımızın artık bundan sonraki tek dileği gerçekten uçmak olacak" dedi.

Çocukların hayalini ve rüyasını gerçekleştiren Türk Hava Yollarına teşekkür eden sınıf öğretmeni Ayşe Güzel, "Öğrencilerim benim için çok önemli. Onların hayali benim hayalim. Bu beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan bir hayaldi. Sınıfta bunu 10 dakikalık süreç içinde yaptık. Ne yapabiliriz ne hayal kurabiliriz düşüncelerden sonra ortaya çıktı. Benim için gerçekten zor bir şeydi. Sonuç olarak emeği geçen herkese İstanbul'a ve Batman'a çok teşekkür ederim. Çok mutluyum çocuklarımın uçağı bile görmesi benim için çok önemliydi. Hayatında uçağa binmeyen öğrencilerim vardı. Yetişemeyen, kırsal kesimlerde çocuklarımız da var evet basından görüyorum ama bizzat yerinde görmek yaşamak ve bunu çocuklara yaşatmak çok güzeldi. Bunu yaptığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

İl kez uçağa bindiği için çok mutlu olduklarını belirten 9 yaşındaki Fadime Tüzün, "Uçak düşerse ne olacak? Nasıl hava da kalıyor? Bu kadar ton ağırlığında bir uçak nasıl havada ve dengede durabiliyor? Ben bunları çok merak ediyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Televizyonlarda görüyordum. Bugün ilk defa gerçekten görüyorum" diye konuştu.

Öğrenci Şehmus Demir ise "Önceden öğretmeniz dedi ki bir hayal kurun. Biz de kurduk. Sonra öğretmeniz 'zor bir hayal seçin' dedi. Biz de seçtik sonra öğretmenimiz dedi ki 'Size bir sürprizim olacak. Onu 1 hafta önceden planlamıştık. Sizi Türk Hava Yolları (THY) uçağına bindireceğim. Uçağa bindikten sonra Türk Hava Yollarına teşekkür etmeyi unutmayın.' Dış taraftan küçük görünüyor ama içten çok büyük görünüyordu. Çok güzeldi uçak ilk defa bindim hedefim uçmaktı" şeklinde konuştu.